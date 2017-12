Cronologia da vida de Ronald Reagan Acompanhe os principais fatos da vida de Ronaldo Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos que morreu neste sábado, aos 93 anos. 6 de fevereiro de 1911 - Nasce em Tampico, Illinois, o primeiro filho de Nellie e John Reagan. 1932 - Termina os estudos na Universidade de Eureka (Illinois). 1932-1937 - Trabalha como locutor em emissoras de rádio de Davenport e Des Moines, Iowa. 1937 - Estréia no cinema com o filme "Love is on the Air". 26 de janeiro de 1940 - Casa-se com a atriz Jane Wyman. O casal tem três filhos: Maureen, que nasceu em 1941; Michael, que nasceu em 1945; e Christine, que nasceu prematura em 1947 e morreu no dia seguinte. O casal se divorcia em 1949. 4 de março de 1952 - Casa-se com a atriz Nancy Davis, com quem tem dois filhos: Patti, nascida em 1952; e Ronald, nascido em 1958. 1962 - Troca formalmente o Partido Democrata pelo Republicano. 8 de novembro de 1966 - É eleito governador da Califórnia. 3 de novembro de 1970 - Eleito para um segundo mandato como governador. 4 de novembro de 1980 - Derrota Jimmy Carter nas eleições presidenciais, com 51,6% dos votos populares. 20 de janeiro de 1981 - Presta juramento como 40º presidente dos Estados Unidos. 30 de março de 1981 - É ferido por um disparo quando saía de um hotel em Washington. Agosto de 1981 - Demite mais de 11.000 controladores do tráfego aéreo que entraram em greve. 25 de outubro de 1983 - Tropas dos EUA invadem a ilha de Granada depois de um golpe de esquerda no local. 6 de novembro de 1984 - Reeleito presidente com quase 60% dos votos populares. 13 de julho de 1985 - É operado de câncer do cólon. 19 a 21 de novembro de 1985 - Se reúne em Genebra com o dirigente soviético Mikhail Gorbachov. Novembro de 1986 - A Casa Branca admite que vendeu armas ao Irã, mas que não as trocou por reféns. Depois é revelada a informação de que mais de US$ 30 milhões em ganhos com as vendas de armas foram transferidos para os rebeldes nicaragüenses, conhecidos como "contras". 4 de março de 1987 - Reagan admite em um discurso que sua iniciativa iraniana no Irã terminou em uma troca de armas por reféns, o que, segundo ele, "foi um erro". 8 a 10 de dezembro - Cúpula em Washington durante a qual Reagan e Gorbachov assinam o tratado para eliminar as armas nucleares de médio alcance. 8 de novembro de 1988 - O vice-presidente de Reagan, George Bush derrota o governador de Massachusetts Michael Dukakis nas eleições presidenciais. 7 de dezembro de 1988 - Cúpula em Nova York com Gorbachov, da qual participa o presidente eleito Bush. Janeiro de 1989 - Retorna à Califórnia. Novembro de 1990 - Publica sua autobiografia "An American Life" (uma vida americana). 5 de novembro de 1994 - Revela que os médicos diagnosticaram que ele padece de mal de Alzheimer. 8 de agosto de 2001 - A filha Maureen morre de câncer. 12 de julho de 2003 - A marinha batiza com seu nome um porta-aviões, o primeiro em honra a um presidente vivo. 05 de junho de 2004 - Morre aos 93 anos na Califórnia.