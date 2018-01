Cronologia do conflito entre Israel e o Hezbollah Principais ocorrências do conflito entre o exército de Israel e os milicianos xiitas do Hezbollah, com o 19º dia de confrontos entre as partes, marcado pela morte de 57 civis em um edifício bombardeado por Israel neste domingo. 12 de julho: - Milicianos do Hezbollah capturam dois oficiais israelenses na fronteira com o Líbano para negociar a libertação de presos árabes e o exército israelense ataca posições do grupo xiita libanês. - Hezbollah e Israel trocam tiros na parte norte da fronteira. A milícia dispara mísseis Katyusha contra o norte de Israel. Morrem oito israelenses. - Israel ataca alvos no sul libanês, e carros blindados israelenses invadem essa região em busca dos dois soldados reféns. A força aérea bombardeia 30 alvos libaneses. 13 de julho: - Aviões israelenses bombardeiam o aeroporto de Beirute. - Foguetes do Hezbollah atingem várias cidades fronteiriças. Morre uma cidadã argentina. - Israel ataca Tiro e Nabatea, destrói dez pontes e danifica a sede da emissora de televisão ligada ao Hezbollah. A milícia lança dezenas de mísseis contra Israel. - A Força Aérea israelense bombardeia os aeroportos militares libaneses de Riak e de Kleyat, no norte. - Caem dois foguetes em Haifa. Um total de 700 mil israelenses passam a noite em abrigos. - A marinha israelense ataca o sul de Beirute. 14 de julho: - A força aérea israelense bombardeia uma ponte da estrada que une Beirute a Damasco, um bairro do subúrbio da capital libanesa onde está o comando do Hezbollah e a central elétrica de Jiyyeh. - Ataques israelenses deixam 61 mortos, segundo a televisão libanesa. - O Hezbollah dispara 37 mísseis, 20 deles contra Safed, no norte de Israel, e deixa 25 feridos. - A força aérea israelense bombardeia o aeroporto de Beirute, uma ponte e uma base do Hezbollah em um bairro do sul do Líbano. - Míssil Katyusha provoca a morte de quatro israelenses no Estado judeu e ataque deixa 60 feridos. 15 de julho: - Hezbollah ataca com um míssil um navio de guerra israelense perto de Beirute. Desaparecem quatro oficiais da embarcação. Segundo Israel, o míssil tem procedência iraniana. - Israel bombardeia a passagem fronteiriça de Masnaa, entre Síria e o Líbano. - Bombardeio israelense contra o sul de Beirute deixa 15 mortos. - O Hezbollah atinge pela primeira vez Tiberíades. - Israel bombardeia vários portos, o farol de Beirute, e as cidades de Jounieh, Amchit e Trípoli. 16 de julho: - Mísseis do Hezbollah atingem Haifa e Akko. Morrem oito pessoas. - Israel ataca Trípoli e causa três mortes. - Israel bombardeia um edifício com civis em Tiro. Dez morrem. - Oito pessoas falecem na explosão de uma bomba lançada pela força aérea israelense no sul do Líbano. 17 de julho: - Ataques israelenses em Baalbeck e Trípoli deixam 17 mortos. - Bombardeio da artilharia israelense contra alvos libaneses mata dois civis. - O Hezbollah ataca Haifa e deixa três feridos. - Morrem 12 civis libaneses na cidade litorânea de Romeila após o lançamento de um míssil israelense. 18 de julho: - Israel bombardeia Tiro. Desaparecem dois membros da Finul (Força Interina das Nações Unidas no Líbano). 19 de julho: - Bombardeios israelenses no sul do Líbano, que se estendem a áreas cristãs, deixam 50 mortos. - Aviões israelenses lançam 23 toneladas de explosivos contra um bunker em Beirute onde poderiam estar dirigentes do Hezbollah. 20 de julho: - Israel retoma seus bombardeios contra Beirute, enquanto o Hezbollah anuncia a morte de quatro soldados do Estado judeu. 21 de julho: - Míssil do Hezbollah atinge uma base das forças da ONU e Israel intensifica operações no Líbano com milhares de soldados. 22 de julho: - Forças israelenses tomam, após violentos confrontos, a aldeia de Maroun al-Ras. - O Hezbollah lança 65 projéteis contra a Galiléia, e Israel ataca mais de 70 alvos no Líbano, deixando três mortos. 23 de julho: - Israel retoma seus ataques contra o sul de Beirute. - A Força Aérea israelense causa pelo menos três mortes e ferimentos em um observador da ONU. - Ataques do Hezbollah deixam dois mortos e cerca de dez feridos em Haifa. 24 de julho: - Desde o início do conflito, mais de 370 libaneses e 37 israelenses morreram. Seguem as hostilidades. 25 de julho: - Mísseis Katyusha disparados pelo Hezbollah atingem o norte de Israel e deixam um morto. - Israel retoma seus ataques contra o sul de Beirute. 26 de julho: - ONU confirma ataque aéreo israelense contra a Finul com quatro observadores da organização mortos. 27 de julho: - Gabinete israelense decide não ampliar as operações no Líbano. 28 de julho: - Israel ataca 130 alvos no Líbano. Segundo o governo libanês a guerra já deixou 600 mortos libaneses. - O Hezbollah lança 110 mísseis sobre Israel. - Exército israelense diz que matou 26 milicianos do Hezbollah. 29 de julho: - O Hezbollah disparou desde 12 de julho 1.646 foguetes contra Israel, dos quais 432 deixaram 19 mortos após terem caído em zonas habitadas, segundo a polícia israelense. - Pelo menos 12 mortos em Nabatea e Ain Arab, no sul do Líbano, pelos mísseis lançados pela força aérea israelense. 30 de julho: - Israel bombardeia a cidade de Qana, no sul do Líbano. Morrem pelo menos 57 pessoas. Condoleezza Rice suspende sua viagem ao Líbano. - O Hezbollah dispara mais de 80 mísseis contra Israel.