Cronologia dos atentados no Paquistão nos últimos anos Pelo menos 13 pessoas morreram e centenas ficaram feridas no atentado de quinta-feira à noite, em Karachi, contra a ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto, no seu retorno ao Paquistão após oito anos de auto-exílio. Veja os maiores atentados no Paquistão nos últimos anos: 2004 7 de maio.- Vinte mortos e 100 feridos em atentado suicida com bomba contra uma mesquita xiita de Karachi. 31 de maio.- Uma bomba deixa 20 mortos e 55 feridos no interior de uma mesquita xiita em Karachi, no dia seguinte ao assassinato do clérigo sunita Nizamudin Shamzai. 1 de outubro.- Trinta mortos e pelo menos 60 feridos numa mesquita xiita em Sialkot, na província de Punjab. 7 de outubro.- Pelo menos 45 mortos em Multan (centro), numa reunião de radicais sunitas, após a explosão de um carro-bomba e uma moto-bomba. 2005 19 de março.- Cinqüenta mortos e 35 feridos pela explosão de uma potente bomba perto de um santuário xiita em Naseerabad (sudoeste). 2006 9 de fevereiro.- Pelo menos 22 mortos e 52 feridos em atentado suicida durante a festa xiita da Ashura, na província de Fronteira Noroeste. 10 de março.- Pelo menos 26 mortos por uma mina que explodiu sob um ônibus na província do Baluchistão. 10 de abril.- Cinqüenta e sete mortos num atentado em Karachi, onde se reuniam sunitas do movimento Suni Tehrik, no aniversário do nascimento de Maomé. 8 de novembro.- Quarenta e quatro soldados morrem em atentado suicida num campo de treinamento militar na província de Fronteira Noroeste. 2007 27 de janeiro.- Pelo menos 15 mortos e 40 feridos num atentado suicida diante de uma mesquita xiita de Peshawar. 17 de fevereiro.- Um atentado suicida num tribunal em Quetta deixa 16 mortos, entre eles um juiz e seis advogados. 29 de abril.- Vinte e nove mortos em atentado suicida em Charsada, ferindo o ministro do Interior, Aftab Ahmed Khan Sherpao. 15 de maio.- Pelo menos 25 mortos e 42 feridos em atentado suicida dentro de um hotel de Peshawar administrado por afegãos. 12 de julho.- Onze mortos em dois atentados suicidas no dia seguinte ao assalto à Mesquita Vermelha de Islamabad pelas forças de segurança. 14 de julho.- Trinta militares morrem em ataque suicida contra seu comboio em Miran Shah (Waziristão do Norte). 15 de julho.- Vinte mortos em atentado suicida num centro de recrutamento da Polícia, e outros 17 em atentado contra uma patrulha militar, ambos na província Fronteira Noroeste. 17 de julho.- Doze mortos e 38 feridos em atentado suicida em Islamabad, antes de um ato público do então presidente suspenso do Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry. 19 de julho.- Pelo menos 59 mortos em três atentados no sul e noroeste. Outros 18 mortos, 15 deles militares, num atentado suicida contra uma mesquita em Kohat (noroeste). 27 de julho.- Quinze mortos em atentado suicida contra um contingente policial perto da Mesquita Vermelha de Islamabad, no dia de sua reabertura. 4 de agosto.- Dez mortos em ataque suicida contra uma estação de ônibus em Parachinar (Fronteira Noroeste). Pelo menos 218 mortos (83 militares, 68 policiais e 65 civis) e 305 feridos na onda de ataques suicidas de 4 de julho a 4 de agosto. 4 de setembro.- Pelo menos 31 mortos pela explosão de duas bombas, num ônibus e num mercado em Rawalpindi. 11 de setembro.- Pelo menos dezesseis mortos em atentado suicida na Fronteira Noroeste. 13 de setembro.- Vinte mortos por uma bomba num centro militar de alta segurança perto de Islamabad.