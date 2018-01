Cruz de três metros é colocada diante de escola na Itália Uma cruz de ferro de três metros de altura foi colocada diante de uma escola primária do povoado de Ofena, na região de Abruzzo, 100 quilômetros a oeste de Roma. O local tornou-se o centro de uma polêmica depois que um juiz ordenou a retirada de um crucifixo da sala de aula de uma escola. O juiz de primeira instância de L´Aquila, município ao qual pertence Ofena, Mario Montanaro, deu razão a Adel Smith, líder da União de Muçulmanos da Itália, que exigia a retirada do crucifixo das salas de aula da escola na qual estudam seus filhos. A retirada, no entanto, está temporariamente suspensa.