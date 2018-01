Cruz Vermelha cobra mais empenho pela paz no Iraque As forças estrangeiras estabelecidas no Iraque precisam adotar ações mais eficazes para restaurar a ordem e fazer com que o país volte a funcionar, alertou a Cruz Vermelha Internacional. "Ainda ocorrem incidentes, ainda ocorrem saques, ainda ocorrem tiroteios durante a noite. A situação está longe de ser satisfatória e o problema é que tudo isso afeta as operações de ajuda humanitária", disse Nada Doumani, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Depositária das Convenções de Genebra, a Cruz Vermelha é responsável pela proteção às vítimas de guerra e deve certificar-se de que as forças militares cumprem suas obrigações de acordo com as leis internacionais que regem conflitos e ocupações. Em entrevista por telefone de Bagdá, Doumani disse que o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Jakob Kellenberger, expôs a posição da entidade durante uma reunião com o general americano reformado Jay Garner, que dirige a administração civil estabelecida após a queda do regime de Saddam Hussein. Veja o especial :