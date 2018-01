Cruz Vermelha confirma 15 mortes em protesto contra os EUA Soldados americanos abriram fogo contra um grupo de manifestantes iraquianos que exigiam a desocupação de uma escola, matando pelo menos 15 civis e ferindo mais de 70. O incidente - o mais sério desde que os EUA assumiram o controle de Bagdá, há 20 dias - ocorreu na segunda-feira à noite, em Falluja, cerca de 50 quilômetros a noroeste da capital. O número de mortos foi confirmado pela Cruz Vermelha. Em Doha, no Catar, porta-vozes do Comando Central das forças americanas insistiram na versão de que os soldados atiraram em resposta a disparos vindos dos manifestantes. Segundo uma porta-voz, Ivonne Lukson, "o primeiro batalhão ... foi atacado por um grupo de iraquianos armados com fuzis AK-47". A porta-voz, no entanto, não soube explicar se os supostos atiradores iraquianos foram atingidos. Nenhum soldado americano ficou ferido. Outro porta-voz militar, Christopher Hart, disse que sua unidade, que ocupa uma escola, tentava dispersar uma marcha de cerca de 200 pessoas que gritavam frases antiamericanas quando dois homens, numa motocicleta, começaram a disparar contra a escola. Hart disse ainda que o número de mortos no incidente estava "entre sete e dez". A cifra de 15 mortes, porém, foi confirmada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e por outras agências humanitárias. Após o tiroteio, mortos e feridos foram levados para três hospitais da região de Falluja. Segundo um correspondente da emissora de TV do Catar Al-Jazira, cerca de 200 iraquianos desarmados - entre os quais, mulheres e crianças - participavam da manifestação para exigir que a escola fosse desocupada e as aulas, retomadas. Além dos 15 mortos de Falluja, os líderes das manifestações anti-EUA lembravam também a morte de 12 iraquianos no sábado, em Bagdá, na explosão de um depósito de armas que os soldados americanos se preparavam para destruir. Parentes dos mortos acusaram os militares das forças de ocupação de negligência, ao mesmo tempo em que o Comando Central informava que a explosão do arsenal tinha sido causada por um foguete disparado por iraquianos. Veja o especial :