Cruz Vermelha conta 80 mortos em conflito na Indonésia A Cruz Vermelha da Indonésia informou que recuperou entre "70 e 80" corpos na província de Aceh, na Indonésia, onde rebeldes separatista e tropas do exército do país travam uma sangrenta batalha. Não há informações se o número informado pela Cruz Vermelha é o total de mortos ou apenas parte dele. O exército da Indonésia informou que 58 pessoas foram mortas no combate. Todos, supostamente rebeldes separatistas. O conflito na região pode levar a uma grave crise humanitária, segundo a Unicef. Programas de saúde e para a ajuda a famílias pobres e a crianças carente foram interrompidos. Neste sábado, soldados realizaram uma operação logística para escoltar caminhões que levavam alimentos e combustível a região do conflito. Os preços de produtos básicos e da gasolina duplicou devido ao perigo de se viajar pela região.