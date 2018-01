Cruz Vermelha conta dezenas de mortos em Bagdá O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) informou hoje que centenas de iraquianos feridos foram atendidos em quatro hospitais de Bagdá desde que as forças americanas chegaram à periferia da cidade, na quinta-feira, e entraram em confronto com a Guarda Republicana, soldados do Exército irregular e fedayins. Uma equipe do comitê visitou os hospitais. "A situação em Bagdá está ficando cada vez mais difícil agora que há luta na cidade", comentou o porta-voz Florian Westphal, em Genebra, sede da entidade. Os hospitais têm problemas para enfrentar a situação, sobretudo por causa do blecaute de sexta-feira, que persistia hoje em várias partes da cidade e os obrigava a trabalhar com geradores de emergência. "Este é um fator que limita a realização de cirurgias", disse Westphal. "Os hospitais nos informaram que estão chegando ao limite de sua capacidade, principalmente quanto ao seu pessoal." A Cruz Vermelha lamentou a demolição de uma ponte na principal estrada que conduz ao sul do país, pois isso dificultou o acesso aos hospitais de Hilla, Kerbala, Nasiriya e Najaf, lugares onde se registraram intensos combates e fortes bombardeios pelas forças anglo-americanas. A entidade não indicou quem destruiu a obra. Veja o especial :