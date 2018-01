Cruz Vermelha dá informações sobre vítimas dos atentados A Cruz Vermelha Espanhola está colaborando com as autoridades para averiguar nomes e sobrenomes das vítimas ? feridas e mortas ? nos atentados de ontem em Madri. As pessoas interessadas em localizar familiares em conexão com este episódio devem entrar em contato com: Tel: (+ 34 91) 335 46 82 (24 horas) E-mail: busquedas@cruzroja.es>br> ou com a Delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no Brasil através do e-mail brasilia.bra@icrc.org Ao entrar em contato, o solicitante deverá informar o nome e sobrenome das pessoas procuradas; seu próprio nome e sobrenome; o grau de parentesco; o endereço e o número de telefone.