Cruz Vermelha e Jobim divergem sobre manejo de corpos O Ministério da Defesa brasileiro contradisse ontem uma das principais orientações dadas pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no manejo de cadáveres das vítimas do terremoto em Porto Príncipe, capital do Haiti, ao dizer que as vítimas devem ser enterradas com urgência. A organização humanitária teme que um procedimento apressado possa impedir definitivamente a identificação dos mortos e ressalta que os cadáveres de pessoas sãs não transmitem doenças.