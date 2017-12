Cruz Vermelha envia ajuda médica ao Afeganistão A Cruz Vermelha Internacional informou neste domingo (30) que enviou ajuda médica de urgência a Cabul, capital do Afeganistão. Um caminhão que transportava os medicamentos chegou ontem a Cabul, um dia depois de sair da cidade paquistanesa de Peshawar, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O órgão de ajuda humanitária relatou, por meio de um comunicado, que as autoridades do Taleban permitiram que o caminhão trafegasse sem nenhum problema pelo Afeganistão. "Graças ao contato diário que mantemos com nosso pessoal em Cabul, fomos capazes de determinar o tipo de ajuda que era necessária com mais urgência, levando em consideração o que possuíamos em nossos depósitos", disse Robert Monin, chefe da delegação do comitê no Afeganistão e que atualmente se encontra em território paquistanês.