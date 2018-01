Cruz Vermelha fala em "vários mortos" na Alemanha O teto de um rinque de patinação desabou numa cidade dos Alpes da Baviera. Havia cerca de 50 pessoas no local, de acordo com a polícia. A Cruz Vermelha local disse que é possível haver vários mortos no incidente. O desmoronamento ocorreu por volta das 16h00, hora local (13h00 em Brasília) na cidade de Bad Reichenhall, e se deu logo após uma forte nevasca. A porta-voz da Cruz Vermelha da Baviera, Hanna Hutschenreiter, disse que se acredita que "várias" pessoas estejam mortas, mas não ofereceu mais detalhes.