Cruz Vermelha faz nova visita a Saddam Hussein Representantes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) fizeram uma nova visita ao ditador deposto do Iraque, Saddam Hussein, para conferir as condições de seu encarceramento, disse o porta-voz do CICV em Amã, Jordânia, Muin Kassis. Segundo Kassis, a visita "ocorreu recentemente, no local de detenção do ex-presidente do Iraque". "Um grupo de delegados do CICV passou algum tempo com o ex-presidente, e foram capazes de conversar com ele em particular, o que cumpre uma das exigências das visitas do CICV a prisioneiros e pessoas privadas de liberdade em qualquer parte do mundo", afirmou Kassis à Associated Press.