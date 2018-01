Cruz Vermelha não tem acesso a americanos capturados A Cruz Vermelha Internacional disse ter visto mais de 3.000 prisioneiros iraquianos de guerra, mas que ainda não recebeu permissão para visitar os americanos capturados pelo Iraque. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que a maioria dos iraquianos prisioneiros foi registrada no sul do país, mas que também foi visitado um campo mantido por um grupo curdo, no norte. O Comando Central dos EUA disse que a coalizão já capturou ?mais de 4.000? iraquianos como prisioneiros de guerra, e a Cruz Vermelha reconhece que provavelmente ainda não viu todos. ?Os que registramos são os que foram levados (para os campos de prisioneiros)?, disse a principal porta-voz da Cruz Vermelha, Antonella Notari. ?Alguns possivelmente ainda estão em trânsito?. ?Não somos avisados, mas temos acesso?, complementou. ?Vamos registrar todo mundo?. A Cruz Vermelha nunca fornece detalhes sobre o estado dos prisioneiros que visita. Não há números oficiais de americanos capturados, mas 15 constam como desaparecidos. ?Estamos muito interessados em visitar o pessoal da coalizão capturado?, disse Notari. ?Estamos prontos, mas não depende de nós. Negociações estão em andamento. Não é fácil?. Notari não explicou a causa ou a natureza das dificuldades, mas especialistas sugerem que os militares iraquianos temem que as forças anglo-americanas descubram onde os prisioneiros estão, seguindo a movimentação da Cruz Vermelha. Veja o especial :