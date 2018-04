Haddad acrescentou que o grupo de ajuda está discutindo com autoridades e grupos de oposição da Síria há algum tempo, mas as tentativas de negociar um cessar-fogo são um "novo passo importante". Estima-se que mais de 5 mil pessoas foram mortas nos 11 meses de protestos contra o regime do presidente Bashar al-Assad. As informações são da Associated Press.