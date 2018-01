Cruz Vermelha negocia resgate de feridos na Colômbia A Cruz Vermelha conseguiu negociar com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) o resgate de 18 civis gravemente feridos em uma explosão de botijões de gás com dinamite, que ocorreu na cidade de Bojayá, noroeste da Colômbia. A explosão atingiu uma igreja, para onde os civis se refugiaram dos ataques da guerrilha. Os feridos - homens, mulheres e crianças - foram levados de helicóptero para Medellín. O comandante da I Divisão do Exército, general Leonel Gómez, não forneceu um número exato nem aproximado dos civis mortos e feridos em Bojayá, nem em Vigía del Norte, outra localidade em que ocorreram confrontos entre os rebeldes e paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). Mas o ministro do Interior, Armando Estrada, calculou que pelo menos 70 pessoas morreram nesses confrontos. Em Bogotá, agentes da Promotoria investigavam hoje o cadáver de um menino que foi empacotado e enviado como presente a um base militar com uma bomba. Dois agentes que chegaram e movimentaram o cadáver, que estava dentro de um automóvel, morreram quando a carga com explosivos atada às costas do morto. O pacote com o cadáver do menor foi encontrado em um táxi que o transportava à base militar do município de Vista Hermosa, no departamento de Meta, na abolida zona desmilitarizada, a 180 quilômetros a sudeste de Bogotá. "Não sabemos o nome do menino nem de seus país", informou o comandante da base, Díaz Machecha. Esta é a terceira vez em que as Farc utilizam um cadáver para cometer atentados terroristas. Há mais de um mês, assassinaram um boiadeiro nos arredores de Bogotá e o utilizaram para atrair a polícia ao local.