Cruz Vermelha pede a Israel entrada de remédios em Gaza O Comitê Internacional da Cruz Vermelha apelou a Israel que permita a entrada de medicamentos na Faixa de Gaza. Dorothea Krimitsas, porta-voz da organização, disse que a Cruz Vermelha está cada vez mais preocupada com as conseqüências da escalada de violência na região e com o fechamento das fronteiras de Gaza. Segundo Krimitsas, a legislação internacional determina que Israel é obrigado a permitir a entrada de material humanitário na região. A porta-voz da Cruz Vermelha disse também que o governo israelense tem a obrigação de evitar que a população palestina seja privada de água, alimentos e remédios. O coordenador do Fundo de Emergência da ONU, Jan Egeland, já tinha alertado nesta quinta-feira, sobre a iminência de uma crise humanitária de grandes proporções e condenado a postura de Israel na Faixa de Gaza. Nesta sexta-feira, o exército israelense manteve a ofensiva na região para resgatar o soldado Gilad Shalit, de 19 anos, que foi seqüestrado no domingo passado.