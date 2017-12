Cruz Vermelha pede ajuda de US$ 1,5 milhão para as Filipinas A Cruz Vermelha Internacional lançou um apelo de emergência pedindo 2 milhões de francos suíços (cerca de US$ 1,5 milhão) para operações de ajuda após o deslizamento de terras nas Filipinas. Os fundos serão usados para a compra de materiais para abrigos temporários, itens médicos emergenciais e alimentos, afirmou a Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. O vilarejo agrícola de Guinsaugon, na ilha de Leyte, 670 quilômetros ao sul de Manila, foi praticamente varrido do mapa após os deslizamentos. Pelo menos 23 corpos foram encontrados, mas cerca de 1500 pessoas permanecem desaparecidas.