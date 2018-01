Cruz Vermelha quer dobrar orçamento para ajudar palestinos A Cruz Vermelha Internacional lançou um apelo hoje para conseguir US$ 27,7 milhões em fundos extras, com a finalidade de dobrar seu orçamento de 2002 para o Oriente Médio e financiar assistência aos palestinos. Segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ICRC), com base em Genebra, o dinheiro é necessário para ajudar milhares de palestinos que enfrentam dificuldades, depois das incursões israelenses e do bloqueio imposto pelo Estado judeu. O montante também será usado para ajudar vítimas israelenses do conflito, na forma de 25 mil bolsas de sangue, que serão entregues ao serviço de emergência Magen David Adom. O chefe da ICRC para o Oriente Médio, Werner Kaspar, disse que a organização precisará de um total de US$ 49,8 milhões em 2002 - mais do que o dobro do orçamento anunciado no início do ano -, pois a situação na região está muito pior agora. De acordo com Kaspar, a ICRC planeja ajudar imediatamente 4 mil famílias palestinas, cujas casas foram destruídas durante a ofensiva israelense, e fornecer comida e outros tipos de ajuda a 100 mil pessoas, a maioria atingida pelo bloqueio israelense na Cisjordânia.