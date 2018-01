Cruz Vermelha recebe doações para vítimas do maremoto O presidente da Cruz Vermelha no Brasil, Luiz Fernando Hernández, afirmou hoje que está recebendo doações de todo o Brasil para ajudar as vítimas do maremoto na Ásia. Mas, segundo disse à Agência Brasil, a destruição de pistas de pouso dos aeroportos e o custo dos transportes estão dificultando a remessa. Por isso, a Cruz Vermelha prefere que sejam feitos depósitos na conta corrente mantida há anos exclusivamente para as ações humanitárias. "As doações são encaminhadas à Federação e ao Comitê Internacional que providenciam a compra de remédios, comida e o que mais for necessário, em locais próximos aos da tragédia", fisse Luiz Fernando. A Federação Internacional da Cruz Vermelha liberou aos países atingidos pela tragédia US$ 10 milhões, dinheiro usado para o envio de cinco aviões carregados de equipamentos de primeiro socorro. A conta da Cruz Vermelha no Banco do Brasil é 400.087-0, agência 2865-7. Os telefones da Cruz Vermelha, no Rio, são O(xx)21-2221.0658/ 0(xx)21-25092051/ 0(xx)21-25071594.