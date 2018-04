Cruz Vermelha resgata 27 pessoas na Síria

Um comunicado anterior informava que sete pessoas foram levadas para o hospital particular de al-Amin, que fica na região. Também não ficou claro para onde as outras pessoas foram levadas. A jornalista francesa Edith Bouvier, do Le Figaro, e o fotógrafo britânico Paul Conroy, do Sunday Times, pediram ajuda para sair da cidade depois de terem sido feridos em um ataque do governo a um centro de imprensa na quarta-feira.

O fotógrafo francês William Daniels, que não foi ferido, também estava no grupo, assim como o jornalista espanhol Javier Espinosa. No mesmo ataque a correspondente norte-americana Marie Colvin, também do Sunday Times, e o fotógrafo francês Remi Ochlik foram mortos.

O esforço para retirar os jornalistas e os cidadãos sírios feridos da cidade faz parte de uma tentativa internacional ampla para levar ajuda a pessoas nas áreas mais atingidas pela repressão do regime aos protestos contra o presidente Bashar Assad. Mas a incapacidade da Cruz Vermelha de cumprir todo o plano não soa bem para o futuro da ajuda internacional.

O Ministério de Relações Exteriores do país acusou "grupos armados" de se recusarem a entregar os jornalistas e um ativista local, Abu Mohammed Ibrahim, contactado por meio do programa de comunicação online Skype, afirmou que os jornalistas se recusaram a partir porque o ICRC não entrou na área, apenas a Crescente Vermelha Síria, que, segundo ele, está cheia de "colaboradores do regime".

"Os jornalistas também se recusaram a entregar os corpos", disse Ibrahim. "Eles não sabem o que o governo fará com eles", acrescentou. As informações são da Associated Press.