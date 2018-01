Cruz Vermelha suspende suas atividades em Bagdá O Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciou nesta quarta-feira a suspensão de suas atividades em Bagdá devido à perigosa situação na qual encontra-se a capital iraquiana. Um funcionário canadense da entidade morreu na cidade. Vatche Arslanian, o delegado da Cruz Vermelha, de 48 anos, era um especialista em logística. Seu veículo foi baleado na terça-feira num bairro do leste da capital iraquiana. A porta-voz da Cruz Vermelha, Antonella Notari, informou em Genebra que Arslanian foi vítima do fogo cruzado. "O caos e a situação precária e perigosa que reinam em Bagdá obrigam o Comitê Internacional da Cruz Vermelha a suspender suas atividades nesta cidade", anunciou hoje Moin Kassis, porta-voz da entidade em Amã. Segundo ele, no entanto, a suspensão dos serviços da Cruz Vermelha em Bagdá é temporária. Outro porta-voz da entidade, Roland Huguenin-Benjamin, disse hoje que, para a organização, é impossível socorrer os feridos nas ruas de Bagdá, já que, em diversas ocasiões, seus agentes humanitários acabaram no meio do fogo cruzado entre soldados iraquianos e norte-americanos. As ambulâncias não podiam se aproximar para resgatar os feridos em diversas partes da capital devido aos intensos tiroteios, acrescentou. Veja o especial :