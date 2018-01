Cruz Vermelha tem planos de visitar Saddam Hussein O Comitê Internacional da Cruz Vermelha pretende visitar Saddam Hussein, e manifestou esperança de que as autoridades americanas permitam o encontro com o ex-presidente iraquiano, para checar as condições nas quais ele está detido. Entretanto, a entidade recusou-se a comentar se os Estados Unidos já teriam violado as leis internacionais ao publicar fotografias e vídeos de Saddam depois de sua captura, no sábado. Quando imagens de americanos capturados por forças iraquianas - assim como de iraquianos detidos por americanos - foram transmitidas para todo o mundo em março, durante a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos, a Cruz Vermelha apelou para que as partes envolvidas respeitassem a lei. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é o depositário das Convenções de Genebra e monitora o tratamento dispensado aos prisioneiros de guerra.