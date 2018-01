Cruz Vermelha vê situação melhor em Monróvia Um terceiro avião de carga do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) deve chegar hoje à capital da Libéria, trazendo de Genebra ajuda humanitária e material médico. Os representantes da Cruz Vermelha dizem que a situação é muito melhor em cidade do que há alguns dias, embora a presença das tropas estrangeiras ainda tenha um efeito muito mais psicológico do que prático. Os soldados nigerianos ainda não circularam pelas ruas. Monróvia, segundo a Cruz Vermelha, tem hoje 250 mil pessoas deslocadas de seus lares e sofre com a falta de água potável, cuidados médicos e abrigo.