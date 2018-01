Cruz Vermelha visita estrangeiros presos no Afeganistão Funcionários da Cruz Vermelha Internacional reuniram-se hoje com oito trabalhadores estrangeiros que foram detidos no Afeganistão sob acusação de pregar o cristianismo, na primeira visita ao grupo autorizada pela milícia islâmica Taleban. Os estrangeiros - duas norte-americanas, quatro alemães e dois australianos - fazem parte de um grupo de 24 pessoas presas que trabalham para a organização não-governamental (ONG) Shelter Now International, mantida pelo grupo cristão Vision for Asia, com base na Alemanha. "Ficaram felizes quando nos viram", disse Robert Monin, que preside a delegação da Cruz Vermelha em Cabul. "Tivemos uma boa cooperação das autoridades talebans", afirmou. Depois da visita, Monin disse a jornalistas que seu grupo, que inclui dois médicos e uma enfermeira, pôde conversar com os seis homens e as duas mulheres em particular e realizar exames médicos. Os homens estavam em um quarto e as mulheres, em outro. Monin não comentou o estado de saúde dos detidos, obedecendo normas da Cruz Vermelha. As autoridades talebans disseram à Cruz Vermelha que serão permitidas novas visitas. "Este foi apenas o primeiro contato. Faremos outras visitas quando nos permitirem", afirmou Monin, acrescentando que desta vez foram entregue aos detidos mensagens de seus familiares. Não se sabe ao certo o local onde os estrangeiros estão presos. Na semana passada, havia informações, não confirmadas, de que eles estariam sendo mantidos em um depósito de um reformatório para delinqüentes juvenis, em Cabul. As autoridades talebans mostraram, há alguns dias, fitas de vídeo, bíblias e outros materiais com conteúdo cristão, tudo traduzido para as línguas faladas no Afeganistão, apreendidos durante blitze realizadas nos escritórios da ONG e nas casas dos funcionários detidos. O Taleban impõe um hermético regime islâmico no Afeganistão, segundo o qual, entre outras coisas, as mulheres devem estar cobertas sempre por um véu negro dos pés à cabeça e não podem trabalhar nem estudar. Qualquer expressão religiosa que não seja a islâmica é duramente reprimida, às vezes com a pena de morte.