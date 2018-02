Cruz Vermelha visita Saddam Hussein Uma equipe da Cruz Vermelha Internacional visitou o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein nesta terça-feira para analisar sua situação sob custódia dos Estados Unidos, disse o general Mark Kimmitt. Ele não revelou onde ocorreu a visita. Saddam é mantido cativo em uma localidade não-revelada desde sua captura por forças americanas em dezembro. Agentes da CIA e do FBI vêm interrogando o ex-ditador. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, depositário das Convenções de Genebra, já havia visitado Saddam Hussein em 21 de fevereiro, na primeira visita de especialistas da entidade ao ex-presidente detido. "Nós agradecemos pela participação fundamental do Comitê Internacional da Cruz Vermelha", disse Kimmitt. De acordo com ele, as forças americanas de ocupação do Iraque cumprirão "suas obrigações estabelecidas pelo direito internacional" e continuarão trabalhando em conjunto com a entidade. Os Estados Unidos consideram Saddam um prisioneiro de guerra e planejam entregá-lo aos iraquianos para que seja julgado por seu próprio povo. Um comitê de iraquianos foi estabelecido para conduzir o julgamento.