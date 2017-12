Cruzador americano parte de base no Japão Um cruzador americano equipado com mísseis deixou o Japão hoje. É o primeiro a partir de sua base em Yokosuka, sudoeste de Tóquio, desde os ataques em Nova York e Washington. O Japão abriga cerca de 48 mil militares americanos, aproximadamente metade da presença dos EUA na Ásia. Segundo a agência Kyodo, funcionários da Marinha confirmaram a partida do Cowpens, um cruzador da classe Ticonderoga, equipado com o sistema de defesa aérea Aegis, que permite ataques simultâneos contra múltiplos alvos. A Câmara de Representantes dos EUA aprovou na sexta-feira à noite, por 420 votos a favor e 1 contra, uma resolução autorizando o presidente George W. Bush a lançar uma ação militar em represália pelos atentados contra o World Trade Center e o Pentágono. A iniciativa, que já havia sido aprovada por unanimidade pelo Senado, permitirá a Bush atacar indivíduos e nações Bush que tenham "planejado, autorizado, cometido ou ajudado nos ataques terroristas". A resolução busca "prevenir qualquer futuro ato de terrorismo internacional contra os EUA por organizações ou indivíduos". Também no sentido de colaborar em uma possível resposta ao terrorismo internacional, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, manteve hoje intensos contatos telefônicos com outros líderes mundiais sobre os atentados em Nova York e Washington. Blair, um dos líderes que apoiaram com mais decisão uma eventual ação militar em represália aos ataques, está tentando ajudar Washington a formar uma ampla coalizão de países para uma retaliação.