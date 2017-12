Cruzeiro chinês exige homens ricos e mulheres atraentes Um barco do "amor", disponível somente para homens milionários e mulheres "bem apessoadas e desejáveis", está agendado para zarpar no fim deste mês, disse um jornal estatal da China nesta terça-feira. Homens do cruzeiro, escalado para subir o Rio Huangpu, de Xangai, devem valer pelo menos 2 milhões de yuan (US$ 250 mil), informou o organizador Xu Tianli, segundo o jornal China Daily. Xu disse que mais de 20 homens haviam de juntado para o cruzeiro, o qual deve sair 25 de novembro, e que metade deles registrou valer mais de 200 milhões de yuan, ou seja, US$ 25 milhões de dólares. Menos de 30 mulheres, das 1.000 que se candidataram, foram aceitas, disse Xu. "Somente aquelas que são atraentes em todas as categorias podem participar deste evento", disse Xu, sem fornecer os critérios específicos que as candidatas têm que passar. "Homens ricos são normalmente muito ocupados, e a maioria das mulheres que encontram são do trabalho ou parceiras de negócios, e são consideradas inadequadas para relações", disse o organizador. Um dos homens que vai participar do cruzeiro, identificado apenas como Sun, afirmou "que a aparência é a coisa mais importante" para ele.