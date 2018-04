Cruzeiro começa a afundar na Antártica; passageiros são salvos Quase todas as 154 pessoas, entre passageiros e tripulação, foram salvas e levadas para botes salva-vidas após o cruzeiro em que estavam ter começado a afundar no oceano Antártico, informou nesta sexta-feira um funcionário da guarda costeira britânica. Andy Catrell, porta-voz da guarda costeira britânica, disse que apenas duas pessoas ainda seguem no navio, que aparentemente teria colidido em alguma coisa ainda não identificada. "Nesta manhã, as guardas costeiras argentina e americana estão coordenando o resgate de 154 passageiros do Explorer, que está encalhado e com água entrando na Antártica, próximo às Ilhas Shetland do Sul", disse Catrell à rede de televisão BBC. Outra embarcação, o Antarctic Dream, estava na mesma região, a cerca de uma hora e meia de distância. Guardas costeiros britânicos ajudaram no resgate. O navio, construído em 1969 e reformado em 1993, carregava 100 passageiros e 54 funcionários da tripulação, em um cruzeiro que terminaria no dia 26 de novembro. O Explorer normalmente faz cruzeiros de duas semanas pela Antártica, com preço de 8.000 dólares por cabine. As Ilhas Shetland do Sul ficam a cerca de 120 quilômetros ao norte da península Antártica. Elas fazem parte do Território Antártico Britânico desde 1962, porém Argentina e Chile também reivindicam o local. (Por Peter Graff)