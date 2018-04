Cruzeiro 'Costa Allegra' é rebocado por pesqueiro francês

ROMA - O Cruzeiro "Costa Allegra" que, devido a um incêndio, está sem energia elétrica, é rebocado por um pesqueiro francês nesta terça-feira, 28. O navio deve chegar na manhã de quinta-feira à ilha de Mahé, a maior do arquipélago de Seicheles, de acordo com a Costa Cruzeiros.

A ideia inicial era rebocar o navio até a ilha de Desroches, porém as autoridades consideraram que o local não apresentava as condições de segurança ideais para que o cruzeiro atracasse. Além disso, a ilha não dispõe de alojamento para todos as pessoas que estão no barco.

Um helicóptero decolou na manhã desta terça-feira, 28, da ilha de Mahé, em Seicheles, para levar mantimentos e equipamentos de comunicação para o cruzeiro, que está à deriva no Oceano Índico com mais de mil passageiros.