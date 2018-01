CS aprova governo interino e missão da ONU no Iraque O Conselho de Segurança aprovou nesta quinta-feira uma resolução apoiando o Conselho de Governo interino estabelecido no Iraque e autorizando uma missão da ONU a ajudar a reconstruir e estabelecer um governo democrático no país invadido. A votação foi de 14 votos a zero, com a abstenção da Síria, devido à oposição do governo de Damasco ao conselho interino de governo apontado pelos EUA.