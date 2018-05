CS da ONU inicia reunião de emergência sobre Coreias

A Rússia convocou a reunião e, segundo fontes diplomáticas, a intenção de Moscou é buscar uma resolução conclamando as Coreias do Norte e do Sul a exercerem a máxima moderação.

A Coreia do Norte tem advertido que acontecerá uma "catástrofe" se a Coreia do Sul mantiver seus planos de realizar manobras militares com munições reais na terça-feira na mesma ilha bombardeada por Pyongyang no mês passado durante um exercício militar sul-coreano.

A reunião deste domingo foi convocada ontem pelo embaixador russo na ONU, Vitaly Churkin, para desenvolver ações diplomáticas capazes de reduzir a tensão entre as Coreias do Norte e do Sul. As informações são da Associated Press.