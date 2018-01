CS da ONU pede que Annan ajude Burundi O Conselho de Seegurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) pediu ao secretário-geral Kofi Annan que analise algum modo de possibilitar a participação da entidade à concretização de um acordo de paz em Burundi. Em declaração divulgada hoje, o CS citou uma declaração feita em 4 de dezembro pelo vice-presidente do país africano, Jacob Zuma. Ele disse ao conselho que o processo de paz em Burundi havia entrado em um "estágio irreversível". Zuma, que desempenhou um importante papel no encerramento da guerra civil em seu país, disse que a paz já foi levada a 95% do território de Burundi e pediu ao CS que envie mantenedores de paz da ONU para que assumam o comando de um exército de 2.650 homens. Zuma comentou ainda que o poder presidencial foi transferido da minoria tutsi para a maioria hutu. Atualmente, apenas um grupo rebelde - as Forças de Libertação Nacional - está fora do acordo de paz assinado em Arusha no mês passado.