CS e Alemanha não alcançam acordo para declaração sobre o Irã Os cinco membros com direito a veto no Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha fracassaram em sua tentativa de definir uma declaração conjunta sobre o Irã no Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disseram nesta quarta-feira diplomatas em Viena. O presidente da França, Jaques Chirac se encontrou com um enviado especial do Irã na terça-feira. Segundo fontes consultadas pela Efe, a principal divergência entre os cinco membros do CS mais a Alemanha aconteceu porque os Estados Unidos queriam uma linguagem "dura", enquanto Rússia e China preferiam uma linha "moderada". Moscou e Pequim desejariam esperar primeiro o resultado da reunião entre o alto representante de Política Externa e Segurança da União Européia (UE), Javier Solana, e o negociador nuclear do Irã, Ali Larijani, prevista para esta semana em uma cidade européia. Os países europeus conseguiram entrar em consenso para produzir uma declaração que critica a postura iraniana, mas em tom moderado, que não coloca as negociações em risco. Em nenhuma das reuniões anteriores no Conselho de Governadores houve um acordo sobre uma declaração conjunta das seis potências que tentam negociar com o Irã, a fim de obter uma saída diplomática para a disputa nuclear. Mas, diante da recente negativa do Irã de cumprir o ultimato imposto pelo Conselho de Segurança para interromper seu programa de enriquecimento de urânio antes de 31 de agosto, uma declaração conjunta teria sido um "sinal importante", disse um diplomata próximo à AIEA. O enriquecimento de urânio é o centro da disputa sobre o programa nuclear do Irã, porque pode ser usado tanto para fins civis quanto Militares. O Conselho de Governadores continua nesta quarta-feira as deliberações sobre assuntos internos da AIEA e, segundo o número de discursos anunciados, o dossiê iraniano deve seja abordado durante a sessão. Mas não está prevista nenhuma decisão sobre o caso iraniano, que desde fevereiro está sob a responsabilidade do Conselho de Segurança da ONU. Os EUA e os países europeus devem apresentar duras declarações, enquanto os países em desenvolvimento podem se mostrar mais compreensivos com a postura de Teerã. Chirac se encontra com enviado especial O presidente Jaques Chirac se encontrou em Paris com um enviado especial mandado pelo presidente iraniano, Mahmoud Ahamdinejad. Detalhes da conversa não foram revelados. Hashemi Samareh e Chirac discutiram questões de importância regional durante o encontro, na terça-feira à noite. Chirac "reafirmou o apoio da França" ao chefe de políticas externas da União Européia, Javier Solana, que tem liderado os esforços europeus no sentido de persuadir o Irã a suspender suas atividades nucleares, segundo declaração do palácio Elysée. Solana deve se encontrar com o negociador-chefe da questão nuclear do Irã, Ali Larijani, na terça-feira, para uma terceira rodada de conversas com o intuito de fazer Teerã suspender seu programa nuclear. O local do encontro continua incerto, sendo Paris uma das possibilidades.