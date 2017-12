CS se reunirá para analisar condenação a Israel O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na quinta-feira em caráter de urgência para debater um projeto de resolução que condenaria Israel pelo extermínio de pelo menos 18 palestinos em Gaza, e para pedir a retirada das tropas israelenses da região. O representante da Autoridade Nacional Palestina (ANP) na ONU, Ryad Mansour, afirmou que chegou o momento de o Conselho assumir suas responsabilidades, depois do ataque israelense em Beit Hanoun (ao norte da faixa da Gaza) em que morreram 18 civis, na maioria mulheres e crianças. ?O Conselho de Segurança deve reagir de imediato para deter esta agressão e os crimes que estão sendo cometidos contra a população palestina?, disse ele. ?Não aceitamos desculpas por parte do governo israelense.? Na sessão, deve ser estudado um projeto que pedirá um imediato cessar-fogo entre palestinos e israelenses, com o estabelecimento de uma missão da ONU que supervise o acordo. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, expressou nesta quarta-feira, em um comunicado, sua comoção pelas vítimas da operação militar israelense, e reiterou sua apelação para que o governo do Estado Judeu ?pare de forma imediata suas operações militares na Faixa de Gaza?.