Cuba, a revolução flex Ao ler sobre a nova diretiva do governo de Cuba, que concederá aos exilados o direito de voltar à ilha e circular com menos amarras, pensei nas Forças Armadas dos EUA. Não, o Tio Sam não está prestes a invadir a ilha. É que os sucessivos gestos do governo castrista para relaxar a mão que envolve o pescoço coletivo cubano lembram bem o lema da Westpoint, escola superior de guerra do Exército americano.