Cuba abre espaço aéreo aos EUA para voos ao Haiti

"Nós coordenamos com o governo cubano a autorização para realizar voos de retirada, usando a base naval de Guantánamo para Miami, através de espaço aéreo cubano, cortando 90 minutos de tempo de voo", informou a Casa Branca em comunicado. Os EUA têm usado a base naval de Guantánamo, no sul da ilha de Cuba, para tratar feridos retirados do Haiti. Estima-se que vivam no Haiti 45.000 cidadãos americanos, alguns dos quais ficaram feridos no desastre. Cerca de 160 americanos foram retirados do Haiti na manhã da quinta-feira e outros 370 foram levados a Guantánamo ou a Miami mais tarde.