Cuba adia para abril saída de Raúl Castro do poder

HAVANA A Assembleia Nacional de Cuba votou nesta quinta-feira uma modificação no programa das eleições gerais na ilha, adiando a nomeação do sucessor do presidente Raúl Castro para abril de 2018, anunciaram os meios de comunicação estatais nesta quinta-feira, 21.

+ Imigração ilegal de cubanos cai nos Estados Unidos

A votação por parte da Assembleia Geral do Conselho de Estado, responsável por eleger o presidente, que inicialmente estava prevista para o final de fevereiro, foi fixada para 19 de abril.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decisão é anunciada após a publicação do relatório do processo eleitoral 2017-2018, depois da passagem em setembro do furacão Irma, que arrasou grande parte da ilha. /AFP