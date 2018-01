Cuba agradece Powell por esclarecer caso das armas biológicas Em uma nova guinada do mais recente impasse entre Washington e Havana, Cuba agradeceu hoje ao secretário de Estado americano, Colin Powell, por "seu esforço para esclarecer" denúncias sobre um suposto programa da ilha para desenvolver armas biológicas. Em um comunicado citando informações de agências internacionais de notícias, a Chancelaria cubana disse que Powell afirmou, na segunda-feira, que "cremos que Cuba tem a capacidade de investigação biológica em armas ofensivas. Mas não dissemos que possui realmente armas, apenas que tem a capacidade de realizar este tipo de pesquisa". Em 6 de maio, o subsecretário de Estado americano para controle de armas e segurança internacional, John Bolton, acusou Cuba de desenvolver armas biológicas e transferir essa tecnologia para "Estados hostis" aos EUA. Cuba rejeitou tais acusações e no comunicado de hoje a Chancelaria reiterou que considera "monstruosamente injusto que a capacidade científica que um pequeno país subdesenvolvido... criou não só para a saúde de seu povo, mas também para a de outros povos do mundo, seja utilizada para acusar o país de ser uma ameaça para os EUA". Acrescentou que agradecia a Powell "por ajudar a esclarecer o que aconteceu... Cuba jamais mente". A declaração oficial cubana foi divulgada em meio à visita do ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, à ilha. Carter assegurou em Havana que antes de viajar, em diferentes reuniões com funcionários de organismos de inteligência dos EUA, estes lhe disseram não haver evidência de que Cuba possa estar apoiando terroristas ao redor do mundo.