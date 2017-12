Cuba anuncia êxito na campanha para manter o regime O governo cubano qualificou como um êxito a campanha para colher assinaturas a favor de uma reforma constitucional que declare "intocável" o sistema socialista, apesar das denúncias de opositores de que tal campanha não passa de uma tentativa do governo para impedir possíveis mudanças e perpetuar-se no poder. "Sim por Cuba e o socialismo", "A Pátria adiante" e "A Revolução chegou para ficar" foram os títulos, nesta segunda-feira, dos jornais oficiais, assegurando que foram colhidas mais de 7,4 milhões de assinaturas em todo o país desde o início da campanha no último sábado. "Isto é grandioso", disse o general Raúl Castro, ministro da Defesa e irmão do presidente Fidel Castro, designado pelo presidente como seu sucessor, em declarações pela TV estatal no sábado à noite. "É uma mostra da força da revolução". A coleta de assinaturas, que deverá terminar na terça-feira, surgiu de uma iniciativa elaborada há uma semana por organizações de massa associadas ao Partido Comunista de Cuba para "demonstrar expressamente a vontade do povo de que o regime econômico, político e social consagrado na Constituição é intocável". Grupos opositores enviaram nesta segunda-feira um comunicado à imprensa denunciando que os cubanos "desconhecem as verdadeiras causas das manobras empreendidas pelo governo para tentar modificar a Constituição". "Alertamos o povo sobre as graves conseqüências de perpetuar este regime político acima do direito soberano do povo de mudar e escolher seu sistema político e econômico". Os opositores exigem que a Assembléia Nacional (o Parlamento unicameral) divulgue a iniciativa de convocar um referendo sobre reformas democráticas. Os opositores já colheram 11.000 assinaturas e as entregaram ao Parlamento. O governo nega que a iniciativa seja uma resposta ao pedido da oposição, conhecido como Projeto Varela, e que é considerado a maior campanha local não-violenta até hoje realizada em busca de reformas no sistema de governo da ilha.