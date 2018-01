Cuba anuncia fim do seqüestro de balsa Tropas especiais do Exército de Cuba detiveram os seqüestradores de uma balsa e libertaram ilesos os 50 passageiros do pequeno ?ferry?, que se encontra ancorado no porto de Mariel, informou uma nota oficial do governo de Havana. A televisão cubana divulgou um comunicado oficial sobre o desenlace do seqüestro, pouco após anunciar para esta noite um "programa especial" sobre a onda de seqüestros ocorrida no país nas últimas semanas. Observadores não descartavam a possibilidade de que seja o próprio presidente Fidel Castro o encarregado de dar explicações sobre os acontecimentos, depois de o mandatário ter estado pessoalmente, durante horas seguidas, no porto de Mariel, supervisionando os trabalhos de resgate em meio a um impressionante contingente de segurança. O comunicado oficial indicou que às 15h55 (hora local) os reféns começaram a saltar da balsa, atendendo aos sinais dos agentes de segurança que rodeavam a embarcação no porto de Mariel, a 50 km de Havana. "A decisão dos reféns, de começar a saltar da lancha, distraiu os seqüestradores e permitiu a abordagem das forças especiais", indica o comunicado. Da operação participou um grande número de agentes da polícia e das forças especiais, acrescenta a nota, que explica que "os combatentes estacionados no cais e vários mergulhadores que surgiram rapidamente deram auxílio imediato aos reféns que caíram da água". Acrescenta que "os seqüestradores, que lançaram facões e outras armas brancas, também se jogaram na água". Foi quando surgiu uma lancha de patrulha, "o que permitiu que todos os que estavam no barco (passageiros e seqüestradores) fossem resgatados e salvos sem um tiro e nem um arranhão sequer".