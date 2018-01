Cuba anuncia libertação de checos O governo cubano anunciou ontem, oficialmente, a libertação de dois cidadãos checos detidos na ilha desde o dia 12 de janeiro, de acordo com informações do agência de notícias Prensa Latina. Ivan Pilip (deputado e ex-ministro) e Jan Bubenik (ex-dirigente estudantil) deixaram a chancelaria cubana acompanhados por Anders Johnson, Secretário Geral da União e Juan Pablo Letelier, presidente da Comissão de Direitos Humanos, rumo ao aeroporto. A agência de notícias afirmou que os checos libertados ?reconheceram, diante do corpo diplomático, que violaram e ignoraram as leis cubanas?. De acordo com informações da agência, Pilip e Bubenik violaram a condição de turistas e ?mantiveram contatos de caráter conspirativo com integrantes de pequenos grupos subversivos? seguindo ?instruções da organização norte-americana Freedom House?.