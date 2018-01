Cuba anuncia reajuste de preços O governo do presidente Fidel Castro, após ter advertido sobre suas crescentes dificuldades econômicas, anunciou uma alta nos preços de diversos produtos e, paralelamente, a redução dos custos de artigos de primeira necessidade. O aumento de preços nas chamadas Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) - lojas batizadas popularmente de "diplotiendas" porque de início proibiam a entrada de cubanos e recebiam apenas os diplomatas, técnicos e turistas estrangeiros - será válido a partir de segunda-feira. O governo não especificou nem a porcentagem de aumento dos produtos nem de quanto será a queda nos gêneros de primeira necessidade. Estima-se que os aumentos, para uma família que recebe um salário médio de 350 pesos (US$ 13) oscilarão entre 20% e 30% em artigos considerados de luxo. Habitualmente, 37% das vendas nas TRD ou "diplotiendas" referem-se a alimentos e 14%, a produtos de higiene. Embora a renda familiar média seja de apenas US$ 13, os cubanos dispõem de preços subsidiados para uma cesta básica mensal - que inclui 3 quilos de arroz, 1,5 quilo de açúcar e meio litro de óleo, além de um quarto de libra de grãos (feijão, ervilha) por pessoa, e um tubo de creme dental por família a cada mês, um sabonete e um sabão por pessoa - tudo pelo preço equivalente a US$ 1. Segundo um trabalhador estatal, "este subsídio ajuda, mas dá para apenas uma semana, e o resto é preciso pagar no mercado livre ou negro". Assegurando que importa anualmente US$ 600 milhões anuais em alimentos, o governo reiterou que seu equilíbrio fiscal foi prejudicado pela alta nos preços do petróleo, uma baixa nos preços do açúcar e do níquel - dois de seus principais produtos de exportação. Além disso, houve uma queda nas divisas obtidas com o turismo - responsável por um aporte anual de US$ 2 bilhões para ilha, enquanto que o setor da indústria básica e outras exportações - desde o tabaco até os cítricos - geram mais cerca de US$ 3 bilhões em divisas. Este ano, foi legalizado em Cuba o uso do dólar americano, o que faz circularem atualmente na ilha três moedas: o dólar, o peso cubano e o chamado "peso cubano convertível", equivalente à moeda americana. A partir deste sábado, hotéis, bares e restaurantes de Varadero, o mais famoso balneário cubano, aceitarão também pagamentos em euros, numa tentativa de atrair o turista europeu e sua poderosa divisa.