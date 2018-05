Cuba apresenta as bases para líder que não seja um Castro

THE NEW YORK TIMES / HAVANA

Na terça-feira, Cuba promoveu a mais significativa mudança na liderança do país desde a revolução de 1959. Nomeou para o posto de segundo no comando no Partido Comunista alguém que não pertence à família Castro, possivelmente preparando o terreno para um eventual sucessor.

A nomeação, feita no primeiro congresso do partido em 14 anos, coincidiu com mudanças que abrem caminho para uma maior participação da iniciativa privada na economia. O objetivo é tirar a revolução de uma crise da meia-idade que levou a uma economia em declínio e, na opinião do presidente Raúl Castro, à estagnação do pensamento.

Apesar dos comentários sobre a necessidade de rejuvenescer o sistema, Raúl se ateve à velha guarda por enquanto, voltando-se a colegas do Exército.

O novo número 2 não é o jovem ascendente que Raúl, de 79 anos, tinha sugerido que escolheria para liderar uma era pós-Castros. Ele nomeou um porta-estandarte do partido, José Ramón Machado, de 80 anos, que combateu ao seu lado nas montanhas durante a rebelião.

Raúl nomeou pessoas com idades muito abaixo dos 70 anos para o comitê central, e três delas para o Politburo, composto por 15 membros, entre elas o arquiteto da rodada de mudanças econômicas, Marino Murillo, possivelmente preparando-o para cargos mais importantes.

Raúl reconheceu que sua geração fracassou em preparar jovens líderes, dizendo não haver em Cuba "uma reserva de substitutos com maturidade e experiência suficientes para assumir as principais tarefas do país".

Alguns analistas contestaram, dizendo que as jogadas de Raúl servem apenas para consolidar seu poder contra a agitação dos mais jovens. "Isso significa que qualquer transição entre as gerações será guiada pelos "históricos", assim como a aplicação das reformas - o que equivale dizer que estas serão limitadas pela história da revolução cubana e pelas memórias e metas de seus fundadores", disse Christopher Sabatini, editor da publicação Americas Quarterly.

Fidel Castro, de 84 anos, que se ausentou das reuniões e de um desfile realizado no fim de semana, vestia um agasalho escuro e ocasionalmente recebia o auxílio de assessores quando se levantava para bater palmas.

Levando-se em consideração a idade de Machado, alguns duvidam que ele chegue a suceder a Raúl Castro. Em vez disso, ele pode desempenhar um papel importantíssimo ao ajudar na escolha daquele que, de fato, será o sucessor político e da estrutura sob a qual ele governará.

Machado pode também ter sido uma opção atraente por seu papel de supervisor do funcionamento interno do partido, encarregado de um gabinete que aprovava promoções e desenvolvia laços entre os líderes políticos de toda a ilha. O documento amplamente debatido pelos delegados do partido nos últimos quatro dias nunca foi divulgado ao público. Os cubanos foram informados sobre seu conteúdo em resumos no noticiário noturno. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL