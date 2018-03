Cuba comemora volta de Chávez Os meios de comunicação estatais cubanos realizaram uma ampla cobertura sobre o retorno ao poder do presidente venezuelano Hugo Chávez na manhã deste domingo, inclusive conectando-se diretamente com a televisão venezuelana para mostrar imagens ao vivo da chegada de Chávez ao palácio presidencial de Miraflores nesta madrugada. O governo do presidente Fidel Castro não emitiu nenhuma declaração oficial sobre as vertiginosas mudanças na Venezuela, mas a cobertura televisiva demonstrou a importância para Cuba da recuperação de seu mais forte aliado político no hemisfério Ocidental. A televisão cubana mostrou também algumas imagens de Chávez e Castro durante a visita do líder venezulano à ilha caribenha "Vitória Revolucionária!", dizia uma mensagem no pé das imagens.