Cuba condena salvadorenho por ataques nos anos 90 Um tribunal de Cuba condenou o salvadorenho Francisco Chávez Abarca a 30 anos de prisão por seu envolvimento em uma série de ataques a bomba promovidos na década de 1990 contra hotéis estabelecidos no país comunista, segundo informou hoje o jornal Granma. De acordo com o periódico, órgão oficial do Partido Comunista de Cuba, a condenação por terrorismo foi emitida ontem, um dia depois do início do julgamento. Depoimentos "demonstraram como o réu recrutou, treinou, organizou e financiou" os atentados, diz o Granma.