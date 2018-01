Cuba confiante em condenação do embargo pela ONU As autoridades cubanas esperam com otimismo a votação desta terça-feira na ONU sobre uma condenação ao embargo americano contra a ilha comunista, imposta há 40 anos. Em meses passados, com vem sendo usual desde 1991, Havana apresentou ante a organização internacional uma moção intitulada "Necessidade de se pôr um fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro" junto a um informe sobre as conseqüências das sanções na vida das pessoas. Assinado pelo presidente Jonh F. Kennedy em fevereiro de 1962 o embargo já custou à ilha cerca de US$ 72 bilhões, segundo o documento entregue à ONU e ao qual a Associated Press teve acesso. "Esta cifra ainda é conservadora, não inclui os mais de US$ 54 bilhões relativos a danos diretos ocasionados...por sabotagens e ações terroristas estimuladas e organizadas pelos Estados Unidos", comenta o informe. Os Estados Unidos defendem o embargo classificando-o como um instrumento para pressionar o governo comunista cubano a implementar reformas democráticas. No ano passado, a resolução cubana ganhou 173 votos a favor e três votos contra, entre estes os dos Estados Unidos e de Israel. As resoluções da ONU não são vinculantes.