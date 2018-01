Cuba confirma penas para dissidentes Na primeira informação oficial sobre o julgamento, o Ministério da Justiça cubano confirmou as penas impostas a cerca de 80 dissidentes julgados sumariamente por "atentar contra a segurança do Estado": elas vão de 6 a 28 anos de prisão. Os dissidentes foram detidos em março, numa blitz que varreu a ilha. "Existem interrogações sobre a imparcialidade dos julgamentos, levados a cabo sem a presença do público nem a de observadores", disse o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. "Cuba deve assegurar aos acusados o benefício de processos justos, que incluam o direito a uma defesa adequada", acrescentou Vieira de Mello. "Estamos muito preocupados." Segundo nota do Ministério da Justiça, os acusados foram informados de que "têm o direito de recorrer ao Tribunal Supremo Popular". Os julgamentos sumários em tribunais provinciais ocorreram entre os dias 3 e 7. "São todos mercenários pagos pelo Império (Estados Unidos) para solapar os princípios da revolução e desestabilizar o governo de Cuba", destaca a nota oficial. A pena mais pesada, 28 anos de reclusão, foi imposta ao líder dissidente Luis Enrique Ferrer. A mais leve coube a Reynaldo Labrada Peña, 6 anos. Todas as sentenças somadas atingem 1.105 anos.