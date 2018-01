Cuba critica países que devem aprovar moção O governo de Cuba acusa os países latino-americanos que estão apoiando uma resolução contra Havana na ONU de serem "lacaios" dos Estados Unidos. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos da ONU deveria votar uma resolução proposta por Uruguai, Peru e Costa Rica sobre a situação dos direitos humanos na ilha, mas por problemas de procedimento, a votação foi adiada para amanhã. O principal problema foi a execução sumária de três pessoas que procuravam escapar de Cuba, em uma balsa. O diretor do Departamento de Assuntos Multilaterais do governo cubano, Juan Antonio Palacio, não poupou críticas aos países latino-americanos. "Tirem a máscara. O baile acabou e deixem de ser hipócritas", afirmou o representante de Fidel Castro. Segundo ele, Washington está chantageando os países pequenos. Cuba revelou que a Casa Branca ameaça retirar tropas da ONU de Serra Leoa se o país não votar à favor da condenação. "A superpotência (Estados Unidos) usa também os organismos multilaterais de financiamento para pressionar os países", afirmou Palácio. Sobre a posição adotada pelo Brasil e pela Argentina, de se absterem, o governo cubano informou que se trata de um "passo positivo de alguns membros do Mercosul". O Brasil, porém, garante que, apesar de não votar contra Cuba, irá pedir a palavra amanhã para pedir que os direitos humanos sejam respeitados na ilha.