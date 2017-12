Cuba defende fechamento da base de Guantánamo Autoridades cubanas se opõem ao uso da base naval americana da baía de Guantánamo como centro de detenção da guerra no Afeganistão, e consideram que a base deveria ter sido fechada há décadas. Os comentários foram feitos por parlamentares cubanos, depois que os Estados Unidos anunciaram que a base abrigaria os terroristas do Al-Qaeda e do Taleban detidos no Afeganistão. A decisão do governo americana demonstra ?a arrogância do governo imperialista?, afirmou o vice-presidente cubano José Ramón Fernández, que integra o Conselho de Ministros de Cuba. ?Ações como essa violam os direitos de outros?, acrescentou.